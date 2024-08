Voorbijganger ruikt henneplucht en ontdekt ondergrondse wietkwekerij

Een voorbijganger in het buitengebied van Netersel volgde maandag zijn neus en deed een bijzondere ontdekking. Hij rook een wietlucht, ging op onderzoek uit en vond in de bosjes een heuvel met daaronder een ondergrondse hennepkwekerij.

De ingang van de wietplantage aan de Liesdijk, op de grens van Oirschot, Bladel en Hilvarenbeek was afgedekt. De planten -zo'n 100 stuks- stonden tot twee meter onder de grond. En om die te laten groeien in het donker en in the middle of nowhere, moest de bedenker inventief zijn.

Elektriciteit werd illegaal afgetapt van een stroomhuisje dertig meter verderop. Er was een complete afzuigingsinstallatie aangelegd. Er was een watervoorziening en het geheel was voorzien van isolatiemateriaal. Het enige waar geen rekening mee was gehouden, was met de sterke neus van een voorbijganger.

De kwekerij is inmiddels geruimd. In een container zijn de restanten nog te zien.