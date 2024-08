Dief steelt dolfijn van draaimolen: 'Hopelijk brengt lolbroek hem terug'

Wie het in zijn hoofd heeft gehaald en wat die persoon ermee moet, is Geert Eeringa totaal onduidelijk. Een of meerdere dieven hebben zondagnacht in het centrum van Oss een dolfijn gestolen van zijn bootjes-draaimolen van meer dan honderd jaar oud. De kermisondernemer uit Drenthe is er kapot van. "Ik sta hier te lachen, maar wel als een boer met kiespijn."

Maandagochtend ontdekte de kermisexploitant uit 2e Exloërmond dat van de drie blauwwitte beelden er nog maar twee over waren. De Drent reist heel Nederland af met zijn kinderattractie. Ook op de Heuvel in het centrum van Oss zitten veel kinderen in de bootjes die door echt water varen. Eeringa, gekleed als kapitein van een heus schip, houdt de kinderen met zijn bal met kwast meerdere malen voor de gek. Wie die kwast weet te pakken verdient een gratis ritje.

Wie de kwast te pakken krijgt, heeft een gratis rit verdiend (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Bootjesmolen uit 1910

Eeringa vraagt zich af wie zijn dolfijn heeft gestolen en waarom. "Ik ben er heel boos en treurig om dat ze zoiets doen. Midden in de nacht een kinderattractie in gaan om daar dingen weg te halen", zegt Eeringa. "Ik hoop dat het baldadigheid was en dat ze hem terugbrengen. Ik zou hem heel graag terug willen hebben." De exploitant verwacht dat het zo'n 700 tot 800 euro gaat kosten om de speciaal gemaakte dolfijn te vervangen. Hij hoopt daarom dat de 'lolbroeken' de dolfijn alsnog komen terugbrengen.

De plek waar de gestolen tot zondag nog stond (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).