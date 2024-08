Willem II geeft Jens Mathijsen, 'de zoon van', een contract

Jens Mathijsen, de zoon van oud-voetballer Joris Mathijsen uit Goirle, heeft een contract getekend bij Willem II. De 17-jarige verdediger ligt daarmee tot de zomer van 2027 vast in Tilburg.

"Het is allemaal heel snel gegaan deze zomer, dat had ik niet verwacht.", vertelt Jens Mathijsen op de website van de club. "Dat ik nu mijn eerste contract mag ondertekenen is een mooi moment voor mij en mijn familie. Mijn debuut in De Kuip tegen Feyenoord, bij onze eerste wedstrijd van het seizoen, ga ik nooit meer vergeten.

Debuut

Die uitwedstrijd eindigde eerder deze maand in 1-1. Jens zijn vader Joris (44) speelde ook voor Willem II en kwam tot 84 duels voor Oranje. Hij kwam verder uit voor AZ, HSV, Málaga en Feyenoord.

Van 2016 tot 2022 was Joris Mathijsen technisch directeur van de club uit Tilburg.