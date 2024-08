Voetganger en fatbike botsen op elkaar, fietser gaat ervandoor

De bestuurder van een fatbike is er maandagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn fiets op een voetganger was gebotst. Dat gebeurde op de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom. De voetganger is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven in de avond. Na de aanrijding fietste de fatbiker weg zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Er kwam een ambulance naar de plek van het ongeval. Het is niet duidelijk hoe het met de voetganger gaat.