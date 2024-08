Glazenwasser Fedor is bezig op hoogte en dan gaat het mis met een kabel

Het waren angstige momenten dinsdagmiddag voor glazenwasser Fedor. Hij wast op tientallen meters hoogte de ramen van een kantoorpand in Den Bosch wanneer een kabel van de gondel waarin hij staat, ineens slap hangt en niet meer werkt. Fedor kan geen kant meer op en moet op grote hoogte een uur wachten tot hij is bevrijd. "Ik had toch wel even paniek, ja."

Een klus zoals zovelen voor Fedor: in de gondel stappen en de ramen wassen. Van onder naar boven, net zoals altijd. Toch loopt het dit keer anders. Wanneer hij ongeveer op de vierde verdieping van het kantoorpand is, houdt een kabel namelijk op met werken. "Je zit vast aan vier kabels, maar eentje hing slap. Dan gaan bij mij de alarmbellen af", vertelt Fedor over het moment dat het misging. "Ik dacht eerst dat de gondel ergens aan bleef haken, maar ik zag al snel dat het mechanisme van een kabel niet meer werkte." Glazenwassers kunnen in nood naar beneden via een speciale hendel, maar die kon Fedor niet bereiken doordat hij daar nét niet bij kon. Pure pech.

"Ik werk al 30 jaar als glazenwasser en heb dit nog nooit meegemaakt."

"Toen kreeg ik het toch wel warm", blikt Fedor terug. "Ik heb een collega gebeld en uiteindelijk kwam de brandweer. Het duurde toch wel een uur voordat ik weer in veiligheid was." De situatie van Fedor is op zijn minst beangstigend te noemen, maar hij vertelt dat dit soort dingen eigenlijk maar weinig voorkomen: "Naar mijn idee gebeurt dit bijna nooit. Ik werk al 30 jaar als glazenwasser en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt." De gondel waarin glazenwasser Fedor werkte, was niet van het bedrijf waar hij in dienst is. De karretjes horen namelijk bij het pand waarvan de glazen worden gewassen. Ze worden altijd gekeurd door een extern bedrijf. Het is een soort APK. "De kar waar ik in zat, was twee weken eerder nog gecheckt", legt Fedor uit. "Gelukkig worden de gondels binnenkort strenger gecontroleerd."

"Morgen beginnen we gewoon weer."

Nadat Fedor weer vaste grond onder zijn voeten had, moest hij even bijkomen van wat hem zojuist was overkomen. "Toen was ik wel even emotioneel ja", vertelt de glazenwasser. Maar of hij voortaan met een ander gevoel op hoogte aan het werk gaat? "Dat niet hoor. Morgen beginnen we gewoon weer."