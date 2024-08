Wateroverlast in grote delen van Brabant, woonwijk in Rijen onder water

Door de hevige regenval van dinsdagavond is er op meerdere plekken in Brabant wateroverlast ontstaan. In Rijen is een woonwijk onder water gelopen. Bij meerdere huizen stond het water tot aan de voordeur.

De straten Zaaren, Sterkenhoeve, Sporkt, Breebroek en 1e Leij hadden allemaal te maken met wateroverlast. Mensen trokken hun schoenen uit om de straat over te kunnen steken. Het water stroomde richting een beek langs de buitenkant van het dorp. De afgelopen jaren heeft de wijk vaker te maken gekregen met wateroverlast. De gemeente is begonnen met de herinrichting van de straten. Er zijn vanavond tientallen meldingen binnengekomen van wateroverlast waaronder Oisterwijk, Berkel-Enschot, Tilburg, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

De straten staan blank in Rijen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).