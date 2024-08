Muis knabbelt aan klassieke Eftelingattractie: 'Dit herstellen kost tijd'

Een van de Eftelingattracties is beschadigd door een muis. Het gaat om Diorama, de klassieke miniatuurstad in de stijl van Anton Pieck, achter de stoomcarrousel. Eftelingfan Eric Rovers zag het en maakte er beelden van.

"Ik ben een regelmatige bezoeker van de Efteling", vertelt Eric. "Ik ben er wekelijks en loop overal wel een keertje langs. Ook Diorama is altijd leuk om rustig doorheen te lopen. Dit blijft altijd mooi, het is een klassieker. Er zitten kleine, leuke details in."

Het Diorama in de Efteling (foto: ANP 2012/Jurriaan Brobbel).

"Dit is wel zonde, natuurlijk."

Maar vorige week viel Erics oog ineens op iets anders bij Diorama. "Een enorme rotzooi in het miniatuurstadje, dat viel wel op." De grond tussen de huisjes was bezaaid met stukjes hout en piepschuim. De dader was snel gevonden: een muis. "Er was al eens eerder door iemand een video gemaakt over dat er muizen rondlopen", weet Eric. "Gelukkig is de schade beperkt tot dit ene stadje. Maar het is wel zonde, natuurlijk."

Foto: Eric Rovers

"Dit oplossen, daar gaat wel wat tijd in zitten."

Het muizenprobleem bij Diorama bestaat volgens woordvoerder Steven van Gils al jaren. "We weten dat er een aantal muizen zitten", laat hij weten. "Degene die dit heeft gedaan, is kennelijk een iets agressievere dan de vorige." De schade aan de miniatuurstad , waar treintjes doorheen rijden, valt volgens hem desondanks mee. "Het gaat om één bepaalde scene, een paar onderdelen zijn aangevreten. We hebben voldoende ervaring om dit te herstellen. Maar daar zal wel wat tijd in zitten."

Foto: Eric Rovers

"We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, want dat mag niet."

Grote vraag is hoe de muizen bij de attractie, die achter glas zit, kunnen komen. Van Gils: "Hoe ze hier precies bij kunnen is een raadsel. Maar muizen kunnen door allerlei kieren en gaten." Een ongediertebestrijder is dagelijks aanwezig in Diorama en bekijkt hoe dit probleem kan worden opgelost. "We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, want dat mag niet", legt Van Gils uit. "Een definitieve oplossing blijft dus lastig." DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Dit is het nieuwste sprookje dat een plekje krijgt in de Efteling

Foto: Eric Rovers