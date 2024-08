Anonieme schenker lost schuld van 14 mille op voor stel dat vinkje vergat

Een anonieme weldoener heeft de grote financiële problemen opgelost die Lisa en haar man troffen door het vergeten vinkje bij hun verzekering. Nadat hij het verhaal had gelezen, heeft de gulle gever besloten de volledige schuld van ruim 14.000 euro af te lossen.

De man van Lisa is zzp'er en sloot een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, maar vergat te melden dat in zijn jeugd is vastgesteld dat hij ADHD heeft. Toen hij jaren later gebruik moest maken van die verzekering, liet de verzekeraar weten dat de uitkering niet geldig was door de ADHD-diagnose. De verzekeraar vroeg ruim 14.000 euro terug, wat het gezin in grote problemen bracht.

De situatie veranderde echter plotseling toen een anonieme weldoener, die hun verhaal had gelezen, besloot de volledige schuld van 14.000 euro af te lossen. Lisa ontving een e-mail van de gulle gever waarin stond: "Ik las jullie verhaal en wil helpen." Even later mailt hij weer: "Factuur is betaald. Ga lekker verder met jullie leven en maak je geen zorgen."

Lisa was in ongeloof. "Als dit echt is, dan weet ik niet wat ik met mezelf aan moet hoor", zegt ze na het ontvangen van het mailtje met een trillende stem. Ze had veel reacties gekregen en sommige collega's hadden al geld ingezameld, maar dit had ze niet verwacht.

Ze heeft moeite te geloven dat het echt waar is, maar een dag later bevestigde de verzekeringsmaatschappij dat de rekening daadwerkelijk was betaald.