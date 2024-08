Agressieve man zet boel op stelten in vliegtuig uit Eindhoven

Een vliegtuig van Wizz Air uit Eindhoven heeft woensdagmorgen een gedwongen tussenstop moeten maken in het Duitse Neurenberg. Een agressieve passagier op de vlucht richting de Roemeense hoofdstad Boekarest zette de boel op stelten en weigerde de aanwijzingen van het vliegpersoneel op te volgen. Daarop werd besloten tot de tussenstop en moest de man het toestel verlaten. Hij is door de politie aangehouden. "Hij werd heel boos op het personeel en sloeg op de bagagebakken."

De vakantie van Auke (22) en Yael (21) naar Roemenië begon woensdag heel anders dan ze zich hadden voorgesteld. In de ochtend vertrokken ze vanuit Eindhoven Airport naar Boekarest, maar het vliegtuig waarin ze zaten moest plots uitwijken naar Neurenberg in Duitsland. Een agressieve man wordt er vervolgens uitgezet.

Het vliegtuig is al onderweg als een man die achter Auke en Yael zit plots luid begint te roepen. Vliegtuigpersoneel komt naar hem toe om hem te kalmeren, maar dat werkt averechts. "De man werd heel boos op het personeel en sloeg op de bagagebakken", vertelt Auke. Hij spreekt geen Nederlands of Engels, dus de reizigers weten niet wat er aan de hand is. "Een Roemeense man, die achter ons zat, begreep het ook niet helemaal. Maar hij wist ons te vertellen dat de man het personeel bedreigde".

Bange passagiers

Een van de stewardessen loopt naar de cockpit om de situatie uit te leggen aan de piloot. "Via de speakers riep hij om dat de man een laatste waarschuwing kreeg, anders zouden we ergens gaan landen." Passagiers en personeel proberen hem te kalmeren, maar de man blijft agressief gedrag vertonen. Een aantal passagiers schrikt van het gedrag van de man en besluit ergens anders in het vliegtuig te gaan zitten. "Er waren voorin nog lege plekken, dus dat kon", vertelt Auke.