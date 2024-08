Cees (78) spoorloos: politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid

De politie is dringend op zoek naar de 78-jarige Cees der Kinderen uit Oirschot. Hij wordt sinds dinsdag vermist. De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid en doet een oproep om naar de man uit te kijken.

Cees vertrok dinsdag met zijn fiets vanaf de Heldersestraat in Oirschot. Hij zou naar de kermis in Boxtel fietsen. Maar daar is hij nooit aangekomen.

De man is te herkennen aan zijn flinke snor en zijn gezette postuur. Hij heeft grijs haar, is bovenop kaal en heeft een witte huidskleur. Opvallend aan zijn gebit is dat hij alleen hoektanden heeft.

Toen hij vanuit Oirschot vertrok droeg hij vermoedelijk een geruite blouse met korte mouwen, lichte spijkerbroek en donkerblauwe zomerjas. De fiets waar hij mee op pad was, is een zwart met witte elektrische damesfiets met zwarte fietstassen.

Mensen die meer weten kunnen zich melden bij de politie.