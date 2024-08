Oud-PSV-voetballer ontvoerde en mishandelde zijn vriendin

Tegen oud-voetballer Geraldo A. (30) is woensdag voor de rechtbank in Breda negen maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk voor ontvoering en mishandeling. A. zou zijn vriendin zwaar hebben mishandeld in Tilburg in de nacht van 10 januari 2022. Tot grote zorg van justitie is het niet de eerste keer dat A. in de fout gaat.

Voetballen doet Geraldo A. al lang niet meer. Hij was ooit een groot talent, dat via Excelsior en AZ in 2013 bij Jong PSV belandde. Maar daar hield hij zich al snel niet aan de regels en de leiding van de Eindhovense club stuurde hem weg. Hij schopte het maar tot vijf wedstrijden in het tweede van PSV. Een paar jaar later stopte hij definitief met voetballen na mislukte avonturen in onder meer Portugal en België.

Sindsdien bouwde hij een imposant strafblad op met daarop meerdere gevallen van geweld tegen een partner. En daarvoor stond hij woensdag ook weer terecht.

Zware mishandeling

Hij reed op 10 januari 2022 naar Turnhout om naar zijn vriendin te gaan. En vanaf dat punt lopen de verhalen sterk uit elkaar. Hij zou haar tegen haar wil hebben meegenomen naar Tilburg. Ze zou een bloedneus geslagen zijn. In Tilburg rende ze de auto uit op het Paduaplein, maar Geraldo zou haar hebben geslagen en aan haar haren de auto in hebben gesleurd, terwijl ze bewusteloos was. Eenmaal thuis bij Geraldo in de Molenstraat in Tilburg zou ze nog geslagen zijn met een stok en een oplaadsnoer.

De vrouw deed aangifte, maar het lastige voor justitie is dat ze later haar verklaring weer introk. En dus moest de officier het doen met het overige bewijs.

Zo had de moeder van de vrouw haar in paniek aan de lijn. Een getuige zag dat ze aan haar haren over straat werd getrokken en agenten troffen een bange jonge vrouw aan in het huis van A. Ook werd bloed in de auto van A. gevonden en de vrouw had verwondingen die weer bij verklaringen van de getuigen pasten en niet bij het verhaal van de vrouw dat ze van de trap was gevallen.

A. ontkent elke mishandeling

Volgens de advocaat van Geraldo is er te weinig bewijs om A. te veroordelen, Zelf ontkent A. elke mishandeling. En de vrouw is ook vrijwillig ingestapt en wilde de auto helemaal niet uit. Ze heeft onderweg naar Tilburg nog getankt, zo vertelde de advocaat. En niet zij, maar hij wilde van de relatie af.

De officier zag het uiteraard anders. Zij maakt zich grote zorgen over Geraldo A. Hij heeft een strafblad van dertien pagina’s en ook veroordelingen in België op zijn naam staan. Partnergeweld valt op, maar ook mishandeling, bedreiging, rijden onder invloed, terwijl er nog wat zaken openstaan en hij nu in voorarrest zit voor brandstichting in Rotterdam.

Persoonlijkheidsstoornis

A. weigerde mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid in het Pieter Baan Centrum. Daardoor is er geen goed beeld van hem, maar er zijn aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. De officier eiste dat hij behalve 185 dagen cel nog eens 85 dagen voorwaardelijke celstraf krijgt.

Daarnaast moet hij zich, als het aan justitie ligt, laten behandelen, krijgt hij een contactverbod met zijn ex en mag hij niet meer in Turnhout komen. Ook zou hij zich moeten laten controleren op drugsgebruik.

Geraldo A. keek alleen maar vooruit. Hij ziet het allemaal niet zo zwaar en wil er zijn voor zijn gezin. Hij heeft een dochtertje van nog geen half jaar en een bonuszoon van 10. “Ik wil er voor hen zijn”, vertelde de in Angola geboren A. aan de rechters. "Vooral omdat ik zonder ouders ben opgegroeid."

De rechtbank doet 4 september uitspraak in deze zaak.