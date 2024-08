Drie aanhoudingen bij grote politie-inval in loods op bedrijventerrein

In een loods op een bedrijventerrein in Bergen op Zoom heeft de politie meerdere vaten gevonden met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Zowel in de loods als in een woning viel de politie binnen. Drie mensen zijn aangehouden.

Het gaat om een pand en een woning aan de Oude Moerstraatsebaan. De inval werd gedaan door een speciale arrestatie-eenheid van de politie. Ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) was ter plekke. Die komt meestal in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld. Uit voorzorg was ook de brandweer aanwezig. Een gespecialiseerd opruimbedrijf is bezig de vaten te verwijderen. De politie doet verder onderzoek.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.