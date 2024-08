Wijkagent verrast door zwaard en hakbijl tijdens huisbezoek

Het was even flink schrikken woensdag voor wijkagent Jos-Pieter de Lange. Bij een huisbezoek in de Philipslaan in Roosendaal zag hij ineens een groot zwaard en een hakbijl liggen. "Soms zijn we voorbereid op situaties met wapens en maken we een plan voordat we ergens heen gaan, maar soms komt het gevaar onverwachts", vertelt hij.

De wijkagent gaat regelmatig op huisbezoek in zijn wijk Kalsdonk, een van de beruchtste wijken in Roosendaal. Dat doet hij om een oogje in het zeil te houden. “We hebben wat problemen met junks in de wijk en dit is een van de panden waar die regelmatig zitten", vertelt de wijkagent. Volgens Jos gaat het om verslaafden die de zombiedrug flakka gebruiken. “Zij maken misbruik van kwetsbare huurders in de wijk en dringen zichzelf aan hen op.” Volgens Jos een groot probleem in Roosendaal. De bewoner van het huis waar hij woensdag was heeft ook vaak dit soort mensen over de vloer, die er volgens de agent zo nu en dan ook wonen.

“Als ik meerdere junks daar een boete moet geven, dan wil ik dit niet aantreffen."