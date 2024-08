Huizen flink duurder dan vorig jaar, in Brabant nog onder het gemiddelde

Een koopwoning in Brabant was in juli ruim acht procent duurder dan een jaar ervoor. Een schrale troost voor woningzoekenden: het had nóg erger gekund. De prijzen in Brabant stijgen minder hard dan het landelijk gemiddelde.

De huizenmarkt is veel woningzoekenden een doorn in het oog. Lange tijd stegen de huizenprijzen alleen maar, maar in 2023 leek daar verandering in te komen. Met de nadruk op leek: dit jaar stijgen de huizenprijzen namelijk weer. Dat gaat zelfs zo hard, dat huizen in Nederland bijna elf procent duurder zijn in vergelijking met een jaar ervoor.

In Brabant is die stijging weliswaar minder groot dan het landelijk gemiddelde, maar die is nog steeds niet mals. Huizen zijn in het tweede kwartaal van 2024 8,2 procent duurder dan het jaar ervoor.

In het tweede kwartaal werden er 3,5 procent meer woningen verkocht dan vorig jaar. Alle soorten huizen zijn in prijs gestegen, maar de prijs van vrijstaande woningen steeg het minst (5,5 procent). Het aantal vrijstaande woningen dat is verkocht, is met iets meer dan tien procent gestegen. Appartementen wisselen het vaakst van eigenaar.