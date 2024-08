112-nieuws: gedumpt afval gevonden • brandweer onderzoekt wit poeder

10.21

Toen de verkeerspolitie Oost-Brabant gisterenavond een controle wilde uitvoeren bij een personenauto met aanhanger die over de Bruistensingel in Den Bosch reed, trapte de bestuurder op de rem, stapte uit zijn wagen en rende weg. De man uit Utrecht (36) bleek te rijden in een auto die was voorzien van valse kentekenplaten, meldt de politie op X. De man werd uiteindelijk gevonden dankzij een politiehelikopter: die zag een hittebron in de nabijgelegen bosjes. De verdachte is aangehouden. In de auto en aanhanger werden veel gereedschappen en steigermateriaal aangetroffen. De herkomst van de goederen wordt onderzocht.