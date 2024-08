112-nieuws: supermarkt vol rook • fietsen aangestoken in stalling

01.10

In een supermarkt aan het Jansen en Fritsenplein in Helmond leek afgelopen nacht, rond een uur, brand uitgebroken. Het pand stond vol rook, de brandweer werd ingeschakeld.

Al snel bleek dat de rook van een rookmachine kwam, deze treedt normaal gesproken in werking als er in de winkel wordt ingebroken. Of dat gebeurd is, is niet duidelijk. De winkel was afgesloten en er was verder niemand in het gebouw.