Juwelier te laat met trouwringen, stel krijgt hulp uit onverwachte hoek

Mariëlla en Thomas uit De Moer hoeven nog maar drie nachtjes te slapen voor het zo ver is: hun trouwdag. Alles was geregeld, dachten ze. Tot afgelopen maandag bleek dat de trouwringen niet bezorgd zouden worden. De juwelier had namelijk een fout gemaakt. Toch kregen ze hulp uit onverwachte hoek en... Het huwelijk kan maandag doorgaan.

Mariëlla en Thomas zijn al bijna achttien jaar bij elkaar. Afgelopen jaar kochten ze een huis en besloten ze om toch maar eens te trouwen. "We zijn al zo lang samen. Als er met een van ons iets gebeurt, wordt het er niet makkelijker op", vertelt Mariëlla. Samen besloten ze dat het tijd was om elkaar het ja-woord te geven. "In eerste instantie zouden we het klein houden, maar dat idee mondde al snel uit in een groot feest. Komende maandag trouwen we en vrijdag erna hebben we een feest met meer dan honderd man." De trouwringen waren maanden geleden al uitgekozen. "Ik liet gaatjes schieten bij Lucardi. We zagen daar trouwringen die we hartstikke leuk vonden", vertelt Mariëlla. Zo gezegd, zo gedaan. De ringen werden besteld en direct aanbetaald.

"Toen kregen we te horen dat we niet betaald zouden hebben."

Afgelopen maandag waren de ringen nog steeds niet binnen en dat baarde het aanstaande echtpaar zorgen. "Thomas belde om te vragen of alles goed ging met de ringen. Toen kregen we te horen dat we niet betaald zouden hebben en dat de bestelling nooit was doorgestuurd. De trouwringen werden dus niet geleverd." Mariëlla en Thomas schrokken. Ze wisten toch zeker dat ze hadden betaald? "Een bevestiging van de betaling hadden we op de mail", vertelt Mariëlla. Lucardi nam daarom contact op met de filiaalmanager en zij bevestigde dat het stel keurig had afgerekend. Er bleek dus iets in het bestelproces verkeerd te zijn gegaan. Bij Lucardi zeiden ze dat Mariëlla en Thomas de ringen opnieuw konden bestellen. "De levering zou vier tot zes weken duren, want onze trouwdatum zou er in gegraveerd worden. Voor onze grote dag mochten we goedkope dummy ringen uit de winkel gebruiken", vertelt Mariëlla. Met die oplossing was het stel niet blij. "Onze dag is eigenlijk verpest en dat besef lijken ze niet te hebben. Er komt een fotograaf foto's maken van ons en onze ringen. En je wil aan je familie en vrienden toch met trots laten zien wat je hebt uitgekozen." De communicatie met het hoofdkantoor van Lucardi verliep volgens Mariëlla hierna slecht. Geen ringen, maar ook geen bosje bloemen als excuus. "Ik werk zelf als filiaalmanager in de supermarkt en daar gaan we nog netter om met klanten."

"De goudsmid hoorde ons verhaal en zij wil ons helpen, kei lief!"

Toch willen Mariëlla en Thomas niet focussen op het negatieve. Ze gaan trouwen en daar hebben ze nog steeds zin in. En het sprookje lijkt toch compleet te worden, want goudsmid Babs van der Hoorn uit Bergen op Zoom hoorde het verhaal van het stel op de radio. "Zij hoorde ons verhaal en zij wil ons helpen, kei lief!", vertelt Mariëlla enthousiast. "Zij zijn daar hard aan de slag om de ringen te maken die we eigenlijk hadden uitgekozen. Dat doen ze speciaal voor ons en tegen een heel nette prijs. Wij hadden een goedkopere juwelier gekozen, dus ik had nooit gedacht dat een echte goudsmid dit zou doen. Zo fijn!" Vrijdagmiddag gaan Mariëlla en Thomas de trouwringen ophalen in Bergen op Zoom, zodat ze maandag alsnog met hun ringen kunnen trouwen. Juwelier Lucardi wilde niet reageren.

De goudsmid is druk bezig met de ringen (foto: Goudsmid Babs van der Hoorn)