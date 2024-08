Man zit met been vast in machine en raakt zwaargewond

Een medewerker van Vion slachterij in Boxtel is donderdag ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer zat met een been bekneld in een machine. De man heeft ernstig letsel en een slagaderlijke bloeding. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het bedrijfsongeluk gebeurde rond half twaalf donderdagochtend. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Ook landde er een traumahelikopter. De Arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval.