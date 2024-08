Deze zwemplas is weer veilig, geen blauwalg meer aangetroffen

Met warmere dagen in aantocht is er goed nieuws voor zwemmers in de omgeving van Westelbeers: het negatieve zwemadvies voor zwemplas Rakelbos is opgeheven. Omdat in het water de giftige bacterie blauwalg was gevonden, werd afgeraden er te zwemmen. Het is er nu weer veilig, zegt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Het negatieve zwemadvies voor de Rakelbos gold vanaf half juli. Zwemmen werd er door de provincie Noord-Brabant afgeraden tot de kwaliteit van het water is verbeterd. Dat is nu het geval, zegt de dienst die regelmatig het water test op kwaliteit en veiligheid.

Een negatief zwemadvies houdt overigens in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden. Het is dus niet verboden en je krijgt ook geen boete, maar het zwemmen in zo’n plas is dan op eigen risico. Er kan ook een zwemverbod worden opgelegd. Dat was hier niet het geval.

Check de kaart

De meeste veilige zwemwateren in de natuur kunnen worden herkend aan borden die de provincie heeft neergezet. Ook is met gegevens van Zwemwater.nl is een kaart (zie hieronder) gemaakt waarop de waterkwaliteit van de bijna 900 recreatieplassen in Nederland wordt bijgehouden. Zo weet je of er bijvoorbeeld sprake is van blauwalg of andere problemen waardoor zwemmen wordt afgeraden.

Kleurt de zwemplas blauw op de kaart, dan is het er veilig om te zwemmen. Voor de andere kleuren geldt dat je goed moet kijken of het mag of wel verstandig is om een duik te nemen.

De kaart wordt bijgewerkt wanneer een zwemadvies verandert.