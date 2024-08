5 generaties: overgrootoma Jeanne is gek op achter-achterkleindochter Nejla

Een bijzondere verjaardag in Helvoirt: de familie Van Dorsten viert deze donderdag de 98e verjaardag van hun overgrootmoeder Jeanne. Dit samen met vijf generaties vrouwen. De jongste, Nejla, is inmiddels vier jaar oud en vandaag mogen ze samen de feestversiering ophangen. Maar het is het hele jaar door feest: zo gaan ze nog geregeld met z’n vijven een kop koffie drinken.

De vrouwen wonen nog allemaal bij elkaar in de buurt, ‘op ongeveer twintig minuten rijden van elkaar’, vertelt moeder Jesmée (25). Vandaar dat ze ook nog geregeld bij elkaar op bezoek gaan. Oma Jacqueline past elke week op de dochter van Jesmée en ze proberen iedere zondag een kop koffie te drinken met z’n allen. Ook overgrootmoeder Jeanne geniet nog dagelijks van de familie: “Mijn overgrootmoeder is gek op mijn dochter! Echt heel mooi om te zien”, vindt Jesmée.

"Oh wat mooi, wat bijzonder, geniet ervan!"