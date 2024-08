Wim bouwt mee aan wereldrecord domino: 'In 10 minuten ligt alles om'

Deze vrijdag moet het gebeuren voor Wim van Otterdijk en zijn vader Peter uit Asten. Al twee weken bouwen zij samen met het team van het World Domino Collective aan een grote dominoshow. Vanavond moeten er 900.000 steentjes omvallen om het vorige wereldrecord, 788.000 steentjes, te verbeteren.

"We beginnen echt in de buurt te raken", vertelt Wim vrijdagochtend. "Maar vandaag wordt het ook echt wel lastiger." De meeste onderdelen van de show staan al klaar in de sporthal in Veenendaal. De verbindingen tussen die projecten worden vandaag gezet.