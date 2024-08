Oma vangt kogel op voor kleinzoon (2), acht jaar cel geëist

Nietsvermoedend deed een oma in Uden de voordeur open op 29 december. Haar kleinzoon, van nog geen twee jaar oud, kwam ook nieuwsgierig kijken. Voor de deur stond een man met een revolver, die verhaal kwam halen bij haar zoon. De moeder van het kind vloog hem vervolgens aan en de man schoot oma in haar knie en sloeg op de vlucht.

Het bleef onduidelijk waarom Mark nou zo opgefokt aan de deur kwam. Hij had het over een partij goud met een ‘flinke waarde’, waar onenigheid over was. Toen zijn handelspartner niet thuis bleek te zijn in Eindhoven, ging hij met een maat naar het huis van diens moeder in Uden.

Justitie wist hem te achterhalen en vrijdag stond hij voor de rechtbank in Den Bosch. Wat bezielde hem om aan het begin van de avond naar binnen te stappen en in het kleine gangetje van het huis aan de Vioolstraat te gaan schieten? Op twee vrouwen en een klein jongetje.

De videodeurbel leverde ook hier weer veel bewijs. Mark belde in zijn eentje aan, terwijl zijn maat op de uitkijk bleef staan. De deur zwaaide open en oma en kleinzoon, op een kleine tractor, kwamen kijken. Mark vroeg naar haar zoon en stormde naar binnen, maar toen rende de moeder van het jongetje op hem af om haar kind te beschermen.

Mark schoot een keer. Volgens eigen zeggen in de lucht, maar oma werd onder haar knie geraakt. Vlak daarnaast zat het kind op zijn tractor. Buiten schoot Mark nog een keer en wist te ontkomen, samen met zijn maat.

'Een potentieel dodelijke kogel'

Moeder en dochter zijn enorm geschrokken van de actie van de Mark, die stratenmaker was voor hij in de gevangenis belandde en zelf een nog heel jong kind heeft. Nog dagelijks hebben de vrouwen last van wat er gebeurd is en ze volgen daarom ook therapie.

Geluk bij een ongeluk bleek dat het niet om een echt vuurwapen ging, maar om een omgebouwde alarmrevolver. Omdat de kogels in zo’n wapen vaak niet goed worden geleid door de loop, werd de kogel die oma’s knie raakte niet op hoge snelheid afgevuurd. Daardoor liep de oma alleen maar een dikke blauwe plek op vlak onder haar knie.

Maar, dat maakt volgens de officier van justitie niet uit. Mark nam het risico iemand te doden. Het was een potentieel dodelijke kogel, die in dit geval dan niet hard werd afgeschoten, maar dat wist Mark niet. Eerst richtte hij op het hoofd van oma en toen op het kind. Alleen omdat oma ervoor ging staan, werd het kind niet geraakt, zo redeneerde de officier.

Vaak met justitie in aanraking

Mark had ook niet goed gecontroleerd wat voor wapen hij nou in handen had, redeneerde de officier van justitie. Mark kreeg dat wapen immers pas vlak voor hij uitstapte in Uden van zijn maat en had er verder weinig verstand van. Hij heeft ermee gedreigd en geschoten en een groot risico genomen. De officier vond dan ook drie maal poging tot doodslag bewezen en daar staat een forse straf op. Ze eiste dan ook acht jaar cel.

Ze concludeerde ook dat de stratenmaker, met sportschoolpostuur, te vaak met justitie in aanraking komt en de laatste jaren ook vaker met grof geweld. Zo werd hij in 2018 nog veroordeeld tot vijf jaar cel voor een gewapende woningoverval.

Behalve het schieten op de oma, moeder en kind stond Mark S. ook terecht voor het slaan van de vriend van zijn moeder in Mariahout in maart 2023 en voor het vernielen van de voordeur en de poort van het huis van zijn moeder. Er was toen onenigheid over de bezoekregeling en uiteindelijk moest de politie hem uit zijn moeders huis halen. S. zat toen nog in zijn proeftijd.

De uitspraak in deze zaak is op 6 september.