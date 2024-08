Geen huis omdat statushouders voorrang krijgen, zo zit het echt

Sociale huurwoningen zijn een schaars goed. Mensen die op zoek zijn naar zo’n woning staan vaak jarenlang op de wachtlijst. Gemeenten mogen statushouders een woning met voorrang toewijzen. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat een klein gedeelte van de sociale huurwoningen naar statushouders gaat. Zo worden in Breda zes van de honderd vrijgekomen huizen van woningcorporatie WonenBreburg aan statushouders toegewezen.

In de praktijk gaat het echter om een klein percentage van de vrijgekomen sociale huurwoningen. Uit onderzoek van het CBS bleek in 2021 dat in Nederland gemiddeld zes procent van deze huizen naar statushouders gaat. Woningcorporaties bouwen het grootste gedeelte van deze sociale huurwoningen. Uit een inventarisatie onder vier Brabantse woningcorporaties blijkt dat zij in Eindhoven, Tilburg en Breda in 2023 vergelijkbare cijfers rapporteren.

Caroline Timmermans, directeur-bestuurder van woningcorporatie WonenBreburg, vindt het een goede zaak dat urgent woningzoekenden voorrang krijgen: “In Nederland hebben we met zijn allen afgesproken om een aantal groepen te helpen. De 100.000 mensen die nu in West-Brabant ingeschreven staan, hebben vaak al een thuisadres. Het is natuurlijk vervelend wanneer je lang in de rij staat, maar deze urgente groep heeft niet eens een adres. Daarom krijgen ze voorrang. In Breda ging in 2023 slechts zes van de honderd woningen naar statushouders."

In Den Bosch en Oss liggen de percentages van woningcorporatie BrabantWonen hoger dan in Breda. Deze gemeenten lopen op dit moment voor op de doelstelling die het Rijk gemeenten oplegt. Gemeenten krijgen ieder een aantal te huisvesten statushouders opgelegd - in Breda en Tilburg is er nog een lichte achterstand. Timmermans verwacht dan ook dat het aantal woningen in Breda dit jaar hoger uitvalt omdat we nu in een piek zitten van het aantal te huisvesten statushouders. "Dit jaar zal dit percentage hoger liggen. Maar zelfs als de voorrang voor statushouders zou wegvallen, is het probleem van het woningtekort bij lange na niet opgelost”, vertelt ze.