Man (94) vermist, heeft dringend medicijnen nodig

Een 94-jarige man uit Nieuwendijk is sinds donderdagmiddag vermist. Hij heeft dringend medicijnen nodig. Aan de Hankse Buitenkade in Nieuwendijk wordt met man en macht naar de man gezocht. In het nabijgelegen water wordt gezocht door duikers.

Brandweer en politie zijn met veel mensen ter plaatse om te zoeken naar de man. Een politiehelikopter heeft een uur lang boven het gebied gevlogen. Ook een traumaheli landde bij de Hankse Buitenkade maar is onverrichterzake weer vertrokken. Het gaat om Ewoud van Elderen. De man is 1,85 meter lang en heeft weinig haar. Hij is donderdagmiddag met een donkerrode scootmobiel van huis gegaan. Dit was vanaf de Rijksweg in Nieuwendijk. Met de scootmobiel kan hij maximaal veertig kilometer rijden. Aan het wagentje hangt een geel, reflecterend hesje. Ook heeft de scootmobiel een mandje aan de voorkant. De familie van de man maakt zich grote zorgen, omdat hij medicijnen nodig heeft tegen suikerziekte.

Zoektocht naar de man aan de Hankse Buitenkade (foto: Jeroen Stuve / SQ Vision).