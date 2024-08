Buschauffeur (79) onwel en overleden, 25 bruiloftsgasten met schrik vrij

Een touringcar is vrijdagnacht van de weg geraakt en tegen een huis gebotst naast de Gemertseweg in Beek en Donk. Daarbij is de chauffeur van de bus overleden. Het gaat om een man van 79 uit Someren die onwel werd.

Volgens haar ging het om bruiloftsgasten. "Ze zeiden dat de chauffeur waarschijnlijk onwel was geworden. Ik moet er nog even van bekomen, dit is heel heftig. Dit had heel anders kunnen aflopen. Ik ben blij dat er een betonnen muurtje en auto's stonden, die hebben de bus nog een beetje afgeremd. Als de bus een boom had geraakt of in het kanaal was beland was het een heel ander verhaal geweest."