Touringcar raakt van de weg en botst tegen huis, chauffeur overleden

Een touringcar is vrijdagnacht van de weg geraakt en tegen een huis gebotst aan de Gemertseweg in Beek en Donk. Daarbij is de chauffeur van de bus overleden, meldt de brandweer.

De passagiers van de bus konden zelf uit de bus komen. "Verder is iedereen op wat glassplinters na ongedeerd gebleven", zegt een woordvoerder van de politie. Zeker vier ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. "Naast de hulpverlening die we ter plaatse bieden, doen we onderzoek naar de toedracht van dit ongeval. Onze specialisten van de Verkeersongevallenanalyse zijn dan ook ter plaatse voor verder onderzoek", laat de politie Oost-Brabant op X weten.