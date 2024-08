Politie waarschuwt voor nieuwe truc van oplichters om geld te stelen

Wijkagenten in Son en Breugel waarschuwen voor een nieuwe oplichterstruc. Mensen worden benaderd met de boodschap dat zij een geldprijs hebben gewonnen bij de Postcode Loterij. Zij ontvangen vervolgens een e-mail met een internetlink en het verzoek op de link te klikken.

Wanneer mensen op de link klikken, krijgen de oplichters toegang tot de bankrekening van de slachtoffers.

Via spaarrekening

"De oplichters maken via de spaarrekening van het slachtoffer geld over naar de betaalrekening van het slachtoffer, om de suggestie te wekken dat het slachtoffer inderdaad een geldprijs heeft gewonnen. Terwijl dat geld dus afkomstig is van de eigen spaarrekening van het slachtoffer", laat de politie weten.

Daarna vragen de oplichters aan de slachtoffers een deel van de prijs terug te storten, naar de bankrekening van de oplichters. "Slachtoffers die het geld inderdaad terugstorten komen er helaas vaak pas op een later moment achter dat ze geld van hun eigen bankrekening aan oplichters hebben overgemaakt."

'Geef geen persoonsgegevens door'

"Als u daadwerkelijk een geldprijs bij de Postcode Loterij wint, wordt de prijs automatisch overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan de inleg wordt afgeschreven", benadrukt de politie. "Je kunt op Postcodeloterij.nl/uitslagen eenvoudig controleren of op de postcode waarmee je meespeelt een prijs is gevallen."

Wie het slachtoffer is van deze oplichterstruc wordt gevraagd dit te melden bij de politie. en de klantenservice van de Postcode Loterij op 088-0201010. "Wanneer je een dergelijke oproep of e-mailbericht ontvangt, geef dan geen persoonsgegevens door en klik niet op een link. Kijk op fraudehelpdesk.nl voor meer informatie en tips over hoe je oplichting kunt herkennen."