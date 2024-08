A50 dicht na botsing motorrijder en auto, omleiding ingesteld

Een motorrijder is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een auto op de A50 bij Sint-Oedenrode. De motor en de auto raakten hierbij zwaar beschadigd. De motor belandde na de botsing vele tientallen meters verderop in de berm. De auto eindigde links tegen de vangrail van de middenberm.

De motorrijder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Omleiding

Vanwege het ongeluk is de A50 van Oss richting Eindhoven afgesloten bij Sint-Oedenrode. Het verkeer dat zich pal achter de plaats van het ongeluk bevond, kwam hierdoor vast te staan.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer van Oss richting Eindhoven wordt via Den Bosch over de N279 en de A2 geleid.