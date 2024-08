Explosie in voortuin huis, buurman blust brand

In de voortuin van een huis aan het Jonkerveld in Uden vond vrijdagnacht een explosie plaats. Er ontstond brand in de tuin, maar niemand raakte gewond.

De bewoner schrok rond kwart over een 's nachts wakker van de harde knal. Toen hij uit het raam keek, zag hij vlammen. Hij belde direct de politie. Sporen

Een buurman kon het vuur al snel blussen. Aan het huis is geen schade ontstaan. Waarmee de ontploffing is veroorzaakt, wordt onderzocht. Forensisch rechercheurs hebben bij het huis sporen veiliggesteld. Er wordt gesproken met buurtbewoners en camerabeelden worden bekeken. "We hopen dat er nog meer mensen zijn die camerabeelden uit de omgeving van het Jonkerveld hebben", laat de politie weten. "Of meer informatie hebben over wat hier 's nachts is gebeurd."