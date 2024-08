112-nieuws: ontsnapte ara veroorzaakt commotie • gewonde bij ruzie

19.32

Zondagavond moest de brandweer in actie komen om twee kleine brandjes te blussen in recreatiebos Sparrenrijk in Boxtel. Nabij de speeltuin in de bossen hebben vandalen twee kleine brandjes gesticht. Ook werd een mes aangetroffen nabij de plek waar de brandjes woedde. De brandweer had de brandjes snel onder controle. Of de politie de vandalen nog in de kraag heeft weten te grijpen is niet bekend.