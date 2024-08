112-nieuws: twee gewonden bij crash auto • aanrijding op spoorwegovergang

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

04.38 Man en vrouw op motor aangereden Een man en vrouw op een motor zijn afgelopen nacht aangereden door een automobilist op de Baroniebaan in Tilburg. Volgens een getuige stond de motor, met daarop de man en vrouw, te wachten voor het verkeerslicht op de kruising van de Baroniebaan met de Bredaseweg toen vanuit tegengestelde richting de automobilist aankwam. Die ging er na de aanrijding vandoor. Lees hier meer

03.21 Twee gewonden bij crash auto Twee mensen zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt toen ze met de auto waarin ze zaten op een boom botsten naast de weg Elleboog in Breda. De brandweer moest hen uit de auto bevrijden. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli in de buurt. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/SQ Vision).