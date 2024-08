112-nieuws: wielrenners gewond in Venhorst • wielrenner komt om het leven

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

13.09 Wielrenners lichtgewond Twee wielrenners zijn lichtgewond geraakt nadat hun sturen elkaar raakten op Daandelendennen in Venhorst. Ze maakten deel uit van een groep wielrenners die wilde afdraaien. Daarbij ging het mis. De twee wielrenners raakten lichtgewond (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). De sturen van twee wielrenners raakten elkaar bij het afslaan (foto: Marco van der Broek/SQ Vision).

13.02 Wielrenner komt om bij botsing met motor Een 65-jarige wielrenner uit Ossendrecht is vanochtend in het Zeeuwse Rilland om het leven gekomen na een botsing met een motor. De aanrijding gebeurde rond elf uur op de kruising van de Akkerweg met de Zimmermanweg. Lees hier meer. Foto: Provicom Multimediadiensten Foto: Provicom Multimediadiensten

10.03 Man gooit koffieautomaat politiebureau op grond Een man is gisteren vastgezet nadat hij de koffieautomaat in het politiebureau Leijdal op de grond gooide. De man was naar de balie van het politiebureau gekomen met tal van vragen. Daar kreeg hij keurig antwoord op. Maar toen hij wegging, trok hij het koffiezetapparaat omver. Daarop werd hij aangehouden. Foto: Instagram politie Leijdal "Gelukkig hebben we nog meer koffiezetapparaten in het politiebureau", laat de politie weten. "Dus kunnen we de bezoekers en onszelf gewoon voorzien van koffie."

04.38 Man en vrouw op motor aangereden Een man en vrouw op een motor zijn afgelopen nacht aangereden door een automobilist op de Baroniebaan in Tilburg. Volgens een getuige stond de motor, met daarop de man en vrouw, te wachten voor het verkeerslicht op de kruising van de Baroniebaan met de Bredaseweg toen vanuit tegengestelde richting de automobilist aankwam. Die ging er na de aanrijding vandoor. Lees hier meer

03.21 Twee gewonden bij crash auto Twee mensen zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt toen ze met de auto waarin ze zaten op een boom botsten naast de weg Elleboog in Breda. De brandweer moest hen uit de auto bevrijden. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli in de buurt. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

01.52 Aanrijding op spoorwegovergang Na een aanrijding op de spoorwegovergang bij de Julianastraat in Rijen reden er vanaf halftwee 's nachts een uur lang geen treinen tussen Breda en Tilburg. De hulpdiensten kwamen massaal naar de plaats van de aanrijding. De plek werd afgezet met schermen. Een traumahelikopter landde bij de tunnel. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).