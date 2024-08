Man en vrouw op motor opzettelijk aangereden door bekende die daarna vlucht

Een man en vrouw op een motor zijn zaterdagnacht opzettelijk aangereden door een automobilist op de Baroniebaan in Tilburg. Dit gebeurde rond drie uur. Het gaat om een bekende van de man en vrouw, meldt de politie.

Kentekenplaat

De auto verloor bij de aanrijding een kentekenplaat. Agenten vonden de zwaar beschadigde auto een aantal straten verderop terug, in de Professor Gimbrèrelaan, maar de verdachte was nergens meer te bekennen. Ook zondagochtend is deze nog spoorloos, maar zijn identiteit is bekend.

De gewonde man en de vrouw op de motor zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De Baroniebaan werd urenlang afgesloten voor politieonderzoek.