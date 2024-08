Willem II blijft zonder verlies na wedstrijd tegen Heracles

Willem II is ook na drie wedstrijden in de Eredivisie nog altijd ongeslagen. De ploeg uit Tilburg, die vorig seizoen kampioen werd in de eerste divisie, speelde gelijk tegen Heracles Almelo: 1-1.

Helemaal vlekkeloos verliep dat niet. Vroeg in de wedstrijd was Heracles gevaarlijk voor de Tilburgers. Shiloh 't Zand kreeg in de vierde minuut een kans, maar schoot in het zijnet. Na iets meer dan een half uur spelen kwam Heracles wel op voorsprong, dankzij Juho Talvitie die van dichtbij scoorde.

Snelle comeback

Lang kon Heracles niet van de voorsprong genieten. In de 37e minuut zorgde voor de gelijkmaker. Hij schoot de bal prachtig vanaf de rand van het zestienmetergebied hard in het doel, na een afgeslagen hoekschop.

In de tweede helft had Heracles meerdere kansen om opnieuw op voorsprong te komen. Zo raakte Mario Engels na een uur spelen de lat en redde Willem II-keeper Didillon-Hödl in de 78e minuut knap op een afstandsschot van Van 't Zand.

Vijf punten

Trainer Peter Maes koos voor de derde keer op rij voor dezelfde elf spelers in de basis. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2012/2013 dat Willem II in de Eredivisie drie keer achter elkaar met dezelfde opstelling begint.

Willem II staat na drie wedstrijden op 5 punten, terwijl Heracles tot nu toe 2 punten heeft verzameld.