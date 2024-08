Man die bewust vader en dochter aanreed nog steeds spoorloos

De politie is nog steeds op zoek naar de man die zaterdagnacht opzettelijk een man en zijn minderjarige dochter aanreed op de Baroniebaan in Tilburg. De automobilist koos na de aanrijding het hazenpad en ging er op hoge snelheid vandoor. De politie startte direct een zoekactie, maar de verdachte is nog steeds spoorloos.

Wel is de zwaar beschadigde auto een aantal straten verderop, in de Professor Gimbrèrelaan, teruggevonden en is de identiteit van de verdachte bekend bij de politie.



Bij de aanrijding vlogen de man en het meisje volgens de getuige van de motor af. Ze kwamen op het asfalt terecht en doken vervolgens weg achter een aantal aanhangers bij een tankstation. De gewonde man en het meisje zijn in het ziekenhuis behandeld. Inmiddels zijn beide slachtoffers weer thuis.