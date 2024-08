Fotoreportage: De Mooiste Momenten van de 65ste Brabantsedag in Heeze

De 65ste Brabantsedag in Heeze zit erop. Zondagmiddag trok daar een spectaculaire, theatrale stoet met huizenhoge wagens door het centrum, allemaal in het thema 'Dichterbij Brabant'. Dat verwees naar gedichten van Brabantse dichters en naar het typisch Brabantse gevoel. Aan de theaterparade deden tweeduizend acteurs en zestien immense wagens mee. We hebben de mooiste plaatjes voor je op een rij gezet, bekijk hier de Brabantsedag.

(foto: Eye4images / Jack Brekelmans)

