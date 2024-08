Dramatische avond voor RKC: nog altijd puntloos in Eredivisie

RKC hoopte waarschijnlijk op bezoek bij het ook nog puntloze Go Ahead Eagles in Deventer de eerste punten van het seizoen te kunnen scoren, maar dat viel tegen. De Waalwijkers verloren de bewogen pot met 2-0.

Met nog geen drie minuten op de klok schoot Bobby Adekanye raak voor Go Ahead Eagles, waardoor RKC al heel vroeg een flinke domper te verwerken kreeg.

RKC moest al snel verder met een speler minder. Yassin Oukili kreeg in de elfde minuut zijn eerste gele kaart. In de achttiende minuut ging de middenvelder er in een duel opnieuw te hard in, oordeelde scheidsrechter Joey Kooij. RKC kreeg voor rust met nog meer tegenslag te maken toen Richard van der Venne zich na een half uur met een blessure liet vervangen.

Domper op domper

Het duurde tot de zestigste minuut voordat Go Ahead verder afstandnam. Finn Stokkers stond na een hoekschop bij de tweede paal op de juiste plaats om van dichtbij binnen te tikken (2-0).

Een uur voor de wedstrijd werd bekend dat RKC-spits Michiel Kramer niet tot de wedstrijdselectie zou behoren. Trainer Henk Fraser wilde bij ESPN niet zeggen wat de reden was, maar gaf wel aan dat het een besluit van de clubleiding was om hem buiten de selectie te houden.