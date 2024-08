Dit is de winnende wagen van de Brabantsedag

Vriendenkring Hopeloos is de winnaar van de 65ste Brabantsedag. De groep won met zijn voorstelling van 'In de 14 Billekens' zowel het algemeen klassement als de publieksprijs. Op de tweede plaats eindigde Vriendenkring Schenkels met Stormvloed van Verbroedering, geïnspireerd door een gedicht van Harrie Kapteijns uit 1957.

De jury maakte zondagavond de winnaars bekend in een bomvolle tent in de gemeentehuistuin in Heeze. Uitzinnig van vreugde werden de beker en de schildjes in ontvangst genomen en daarna barstte het feest los. Het thema van deze editie van de Brabantsedag was 'Dichterbij Brabant', waarbij de wagenbouwers hun inspiratie uit gedichten moesten halen. In totaal deden zestien prachtige wagens mee aan de parade zondagmiddag en stonden er zo'n 40.000 bezoekers langs de kant te kijken.

Billekens

Vriendenkring Hopeloos koos voor het gedicht 'Kermissen' van de Eindhovense dichter Lodewijk van Woensel, vertelt deelnemer Robert Claassen. "Vroeger, rond de Tweede Wereldoorlog, gingen mensen naar de kermis, deels voor de dansorgels", legt hij gepassioneerd uit.

Uiteindelijk verdwenen veel van deze orgels naar de kroegen, en één kroeg, 'De Veertien Billekens', werd er zelfs heel populair om. "Dat orgel dat daar stond hebben wij als het ware helemaal uit elkaar gehaald, en op onze eigen wijze opnieuw nagebouwd", zegt Claassen trots.