Weerman belooft een prima week voor een plons (als je tijd hebt)

Het wordt deze week genieten voor zonaanbidders. Woensdag stijgt de temperatuur zelfs naar tropische waarden. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. Een prima week dus om nog even een duik te nemen wanneer je tijd hebt.

Ook donderdag hebben we te maken met zomerse temperaturen. Maar dan is het volgens Lafeber iets minder heet dan woensdag, ongeveer 25 graden. Ook de rest van de week verloopt volgens de weerman behoorlijk zomers met veel ruimte voor de zon en temperaturen van 23 tot 25 graden. Ook komend weekend is dit het geval.

Het enige dat niet zomers aanvoelt, is de nachttemperatuur. Met minima van rond de 10 of 12 graden koelt het behoorlijk af. "En dat is best koel", stelt Lafeber. Goed nieuws zou je kunnen zeggen, want van plaknachten is dus geen sprake.