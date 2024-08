Vermiste man (66) dood gevonden na zoektocht in het water

In een sloot aan de Poeldonk in Den Dungen is een 66-jarige man dood gevonden. De man komt uit Den Bosch en was sinds zondagavond vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

De man was vermist sinds zondagavond half elf. Hij was op de fiets vertrokken. Er werd een Burgernetbericht uitgestuurd om naar de man uit te kijken. Zoektocht

De politie startte maandagochtend een zoektocht in het water. Ook een politiehelikopter werd ingezet voor overzicht vanuit de lucht. Op die manier werd het lichaam gevonden. Dat dreef ter hoogte van een fietspad parallel aan de Zuid-Willemsvaart. Vermoedelijk is de man per ongeluk met zijn fiets het water in gereden. Volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk of de fiets ook is gevonden. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf.