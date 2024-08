Prinses Alexia en Rico Verhoeven kijken elkaar diep in de ogen

Rico Verhoeven was zondag aandachtig toeschouwer bij de Formule 1 in Zandvoort. Daar stond naast de race ook een ontmoeting met prinses Alexia op het programma. Op Instagram is te zien hoe de prinses en de kickbokser een staredown hielden.

'A royal staredown', noemt de 35-jarige kickbokskampioen de ontmoeting met prinses Alexia. Het Formule 1-spektakel is een moment waarop veel bekende Nederlanders te vinden zijn en elkaar ontmoeten. Zo staat Verhoeven niet alleen met Alexia op de foto, maar ook met goede vriend Armin van Buuren. Ook poseert hij naast coureur Daniel Ricciardo.

Rico Verhoeven is een groot fan van de Formule 1. Daarbij is hij bevriend met wereldkampioen Max Verstappen. De kickbokser uit Halsteren was er drie jaar geleden al bij in Abu Dhabi toen de Limburger wereldkampioen werd in de laatste ronde.

Met Alexia volgde er in Zandvoort dus een heuse staredown. Op meerdere foto's is te zien hoe de 19-jarige prinses met een stalen blik in de ogen van Verhoeven kijkt. Hoe lang ze het volgehouden hebben is onduidelijk, uiteindelijk zijn de twee ook lachend op de foto te zien. Volgens graaf Claus-Casimir, neef van de prinses, heeft Alexia gewonnen. "Je hebt de staredown niet gewonnen van Alexia", staat er in de reacties.