Gepensioneerde William maakt gesloopte hotelkamers weer piekfijn in orde

Steeds meer gepensioneerden werken door na hun pensioen. Niet omdat de noodzaak er is, maar omdat ze actief en onder de mensen willen blijven. Velen gaan wel iets heel anders doen. Zo werkt ICT'er William Sommer (68) uit Loon op Zand nu als klusjesman in een hotel. "Ik voel me fitter dan voorheen en ben blij dat ik deze switch heb gemaakt."

Klusjesman William heeft het er maar druk mee. Omdat het Guesthouse Hotel in Kaatsheuvel op korte afstand van pretpark De Efteling ligt, zijn er veel gasten met kinderen. En dat betekent veel extra werk. "Kinderen doen van alles met de hotelkamers", vertelt William, terwijl hij met een speciale kar vol gereedschap door het hotel stuift. "Het is een feest voor ze om op de bedden te springen, in de lampen te hangen en via de wandmeubels naar boven te klimmen. Ze breken de boel echt af. Maar dat geeft mij dan wel weer bestaansrecht, haha."

"Het werk als klusjesman houdt mij fitter dan voorheen."

William straalt als hij het over zijn nieuwe baan als klusjesman heeft. Iets heel anders dan dat hij voor zijn pensioen deed. "Ik was altijd ICT'er in de gezondheidszorg", zegt hij. "Dat betekende weinig beweging, want het was vooral veel achter het bureau of in de auto zitten." "Ik wilde daarom echt iets anders. Als klusjesman werk ik nu met mijn handen en ben ik vooral fysiek bezig. Dat is een zegening, want het houdt mij jong en vitaal."

William vliegt met zijn karretje door het hotel voor klusjes.

Bij het hotel pakt William vooral de snelle klusjes aan die niet kunnen wachten, want er wordt ook extern ingehuurd. Met hotelmanager Daan Beentjes neemt hij elke werkdag de lijst door. "Van kamer 119 moet de plafondlamp in de badkamer vervangen worden", zegt Daan. "En er is een stellingkast voor de shampoo kapot. Maar dat is bij de receptie en daar is het nu te druk. Dat kun je daarom beter straks doen."

"Mensen willen doorwerken, maar alleen met dingen waar ze blij van worden."

De hotelmanager is blij met de gepensioneerde klusjesman die als een volwaardig werknemer functioneert. "Het is voor ons heel belangrijk dat gepensioneerden mensen bij ons komen werken", zegt hij. "Personeel voor de technische dienst is namelijk moeilijk te krijgen. En ook voor andere functies is er een tekort." William en het hotel werden aan elkaar gekoppeld door het bedrijf ZilverWerkt. "Mensen willen doorgaan met werken, maar alleen met dingen waar ze blij van worden en die ze leuk vinden", zegt 'matchmaker' Ariane Christophe van de arbeidsbemiddelaar. "Opvallend is daarbij dat heel veel mensen iets anders gaan doen dan ze eerst deden." De verwachting (zie kader) is dat steeds meer gepensioneerden actief blijven op de arbeidsmarkt. Geld is daarbij niet de belangrijkste drijfveer. "Ik keek ook uit naar mijn pensioen", vertelt William. "Maar van dat thuiszitten word je niet blij. Hier ben ik onder de mensen en dat vind ik leuk. Er is een goede sfeer met veel jonge mensen. Ik kan meer dan drie dagen werken, maar ik vind dit voldoende. En mijn vrouw vind het ook wel leuk als ik af en toe thuis ben." "Daarnaast verdien ik er ook een leuk zakcentje mee", vervolgt hij. "Maar dat is zeker niet de hoofdreden, want ik heb een pensioen waar ik goed van kan leven. Zolang ik het nog kan, en mijn vrouw het toelaat, blijf ik nog doorwerken."