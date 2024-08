Willy en René hekelen kinderlijk gedrag Noa Lang: 'Niet professioneel'

Een week voor het einde van de transferperiode is PSV nog altijd in afwachting van vooral verdedigende versterkingen. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof worden er nog niet nerveus van. De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Almere toonde aan dat PSV voor de meeste tegenstanders in de Eredivisie ook zonder aankopen veel te sterk is. "Het was een slaapwedstrijd waarin we eigenlijk wel veertien keer hadden kunnen scoren", zegt Willy.

Toch hadden de broers op één PSV-speler wel wat aan te merken: aanvaller Noa Lang. Hij baarde opzien door zo boos te worden over zijn wissel dat hij een krat met bidons ondersteboven trapte. Dergelijk gedrag kan er bij de gebroeders niet in. "Dit is kinderlijk gedrag en niet professioneel", oordeelt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hij speelde niet erg sterk en werd terecht gewisseld", vindt ook René. "Dan word je toch niet boos?! Ik werd in mijn tijd een keer door Kees Rijvers gewisseld toen ik in mijn eigen strafschopgebied drie man wilde uitspelen. Hij liep rood aan. Toen ben ik ook gewoon gaan douchen."

"Boscagli blijft hier. Punt!"

Intussen hebben PSV-fans het vooral over het uitblijven van inkomende transfers en het mogelijke vertrek van verdediger Olivier Boscagli en keeper Walter Benitez. "Als spelers echt weg willen dan kunnen ze beter gaan, maar dan wel voor het juiste bedrag", vindt René. En dat juiste bedrag zien beide broers niet meer op tafel komen voor de Franse verdediger en de Argentijnse keeper. "Dan moeten ze gewoon hun best doen voor PSV en zorgen dat er daarna wel de juiste club voor hen komt", vindt Willy. "Dat gebeurt voor Boscagli nu niet meer. Die blijft hier, punt!" De komende week moeten de aangekondigde versterkingen dan echt gaan komen want 2 september sluit de zogenoemde transfer-window, de periode dat spelers nog van club kunnen wisselen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Stewart voor twee of drie versterkingen zorgt", zegt Willy. "En Van Aanholt mag hij ook terughalen, dan heb je er een prima back bij." René ziet dat ook zo. "Ledezma en Oppegard kunnen best in de Eredivisie, maar met die twee kun je straks niet de Champions League in."