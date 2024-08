Enorme schedel van 'prehistorische neushoorn' gevonden door bloedneus

Dinosaurusliefhebbers opgelet: de grootste Triceratops-schedel van Europa is binnenkort te zien in Boxtel. Paleontologen van het Oertijdmuseum in Boxtel hebben de meest complete schedel van deze ‘prehistorische neushoorn’ opgegraven tijdens veldwerk in de Verenigde Staten. Woensdag komt de vondst in zijn nieuwe thuis aan.

Het gebeente werd gevonden doordat een lid van het onderzoeksteam een bloedneus kreeg. “Om voorwerpen te vinden, moet je kilometers maken. Dan bestaat de kans dat je iets over het hoofd ziet”, vertelt paleontoloog Jonathan Wallaard van het Oertijdmuseum. Door de bloedneus van een collega, moest het team de werkzaamheden even stil leggen.

De schedel, Veronika, is vernoemd naar een van de sponsoren van het Oertijdmuseum die het onderzoek mogelijk maakt. Het onderzoek vindt plaats in de Verenigde Staten, in Wyoming om precies te zijn. Al drie jaar lang verricht het Oertijdmuseum hier veldonderzoek op een ranch die ruim honderd vierkante kilometer bestrijkt. Deze vondst is met afstand de grootste die de paleontologen hebben opgegraven. In 1889 werd er een zelfde type schedel opgegraven in een naburig dorp, maar deze is een stuk minder compleet.

Uitzonderlijke vondst

Dat de Triceratops, gekenmerkt door drie puntige hoorns op zijn kop, in die regio voorkwam was dus bekend bij de onderzoekers. “Maar dit is wel heel bijzonder!”, vertelt Jonathan enthousiast. Eerder zijn er wel andere restanten zoals tanden, ribben en wervels gevonden. Volgens de paleontologen zijn schedelresten normaal gesproken zeldzaam: “Meestal wordt de schedel direct opgegeten, die resten zijn namelijk zeer voedzaam. Door het dikke pantser van de Triceratops is dat hier niet het geval.”

De schedel zat in een losse zandlaag, waardoor de opgraving makkelijk verliep. Binnen tien dagen was Veronika opgegraven en kon het begin augustus in een grote kist opgestuurd worden richting Boxtel. Woensdag wordt dit bijzondere pakket verwacht.