Toptennisser geniet van sporten en zijn club: 'Ongelofelijk hoe het leeft'

Met zijn bijna 42 jaar is rolstoeltennisser Maikel Scheffers een zeer ervaren topsporter. Voor de vijfde keer doet de Bosschenaar mee aan de Paralympische Spelen in Parijs. Het gevolg van dag in dag uit keihard trainen en goed voor zijn lichaam zorgen. Voor zijn andere sportieve passie maakt hij de overstap naar het voetbal. "FC Den Bosch voelt als familie, de club betekent veel voor me."

Dat hij op 7 september zijn 42e verjaardag viert, voelt hij wel aan de spieren. “Tijdens trainingsweken ben ik vijf of zes dagen per week op de baan, vaak vier uur per dag. Daarnaast zit ik dagelijks in de gym. Het is net echt werk”, zegt hij lachend. “Aan het einde van de week voel ik, als ik 's ochtends uit bed kom, dat ik geen 18 meer ben. Maar door rust te pakken en mijn lichaam goed te verzorgen, kan ik me nog aardig nestelen tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe generaties.” In Parijs komt Maikel in actie bij de singles, de categorie waarin hij jaren geleden diverse titels pakte. Tijdens de Paralympische Spelen is de kans op een medaille het grootst in het dubbelspel met Tom Egberink. “We hebben mooie toernooien gewonnen en alle dubbelcombinaties verslagen. Daar hebben we overigens ook van verloren, dus er staat een mooi en sterk deelnemersveld. Het mooie van dubbelen? Het teamgevoel en het naar oplossingen zoeken, maken het zo interessant.”

"Mijn land vertegenwoordigen maakt me trots."

Nieuw zijn de Paralympische Spelen niet voor Maikel, maar toch blijft het voor hem een speciaal gevoel om mee te doen. “Dat ik er voor de vijfde keer in ben geslaagd om me te plaatsen en mijn land mag vertegenwoordigen, maakt me trots. Iedere dag doe ik er alles voor om een betere tennisser te worden.” Hoe lang Maikel, die werd geboren met een open rug, nog op topniveau door wil gaan, laat hij in het midden. “Natuurlijk kom ik op een bepaalde leeftijd en is er ook nog een leven na het tennis. Maar voorlopig ben ik daar niet mee bezig. Mijn focus ligt nu op Parijs. Wat daarna komt, komt daarna.”

"Ik ben bij de club opgegroeid."

Trots is ook het juiste woord als Maikel over zijn andere sportieve passie praat. De Bosschenaar, met netnummer 073 als tattoo op zijn arm, is voorzitter van Supportersclub FC Den Bosch. “Mijn vader heeft me ooit meegenomen en ik ben bij de club opgegroeid. Ik steek er veel tijd, passie en energie in.” Ondanks de tegenvallende prestaties de laatste jaren ziet Maikel een positieve ontwikkeling binnen de club. “Het is ongelofelijk hoe FC Den Bosch leeft bij de supporters. Een uitverkochte M-Side en de andere tribunes zijn ook goedgevuld. We moeten dit vasthouden en proberen het nog verder uit te breiden. En dan te bedenken dat dat niet gebaseerd is op de resultaten van de laatste seizoenen, dit is pure clubliefde.”