Buurtbewoners zagen hoe arrestatieteam Misha W. oppakte: 'Schrok heel erg'

Een buurt in Hoogerheide werd zondagavond opgeschrikt toen een arrestatieteam een huis aan de Sondermanlaan binnenviel. Daar werd de 25-jarige Misha W. opgepakt, die al een jaar lang op de Nationale Opsporingslijst stond. Buurtbewoners zagen de arrestatie gebeuren. "Er werd vanaf het dak van de schuur op de achterkant van de woning geschoten, het leek wel een film!"

"We zagen het arrestatieteam lopen, ik denk dat het wel vijftien mensen waren. Ze waren hier nog tot 's avonds laat", zegt ze. Volgens de vrouw en haar man is het de laatste jaren een stuk onrustiger geworden in Hoogerheide. "Het is hier niet meer wat het is geweest. Er zijn hier vaker aanhoudingen geweest."

Maandagmiddag is de rust weer een beetje teruggekeerd. Buurtbewoners zagen de avond ervoor hoe een groot arrestatieteam het huis van de 25-jarige verdachte binnenviel. De man was vorig jaar mogelijk betrokken bij een dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven. "Ik ben er zo van geschrokken, het leek hier wel het Wilde Westen", vertelt een oudere vrouw.

Een andere buurtbewoner zag alles van dichtbij gebeuren. "Ik hoorde een harde knal en dacht eerst dat het vuurwerk was. Maar toen ik in de tuin ging staan, zag ik een agent op het dak van de schuur staan met een geweer", vertelt hij. "Hij schoot drie keer het gangpad in, in de richting van de tuin waar de verdachte zat. Het was echt net een film. De regenpijp van de buren is ook kapotgeschoten."

Toen de man bij Omroep Brabant over de aanhouding van Misha W. las, herkende hij de verdachte direct. "Hij liep hier al een week rond. Ik zag hem steeds aan komen rijden in een auto met een Belgisch kenteken en het huis aan de Sondermanlaan ingaan."

Een andere bewoner is bang dat de onrust van zondag effect heeft op zijn gezin. "Het gebeurde vroeg op de avond, dus mijn kinderen hebben er best veel van meegekregen. Ze waren erg geschrokken, mijn vrouw ook. Het is even afwachten wat dit verder voor gevolgen voor hen heeft."

Meerdere buurtbewoners vertellen dat het al langer onrustig was in en rondom het huis waar Misha werd aangehouden. Ze vinden dat de Woningstichting Woensdrecht, van wie het huis is, er wat aan moet doen. "Je hoort er vaak geschreeuw", vertelt een man. Een vrouw zegt dat ze maandag woest de woningstichting heeft opgebeld. "Ik was zo boos, maar ze zeiden alleen dat het de taak van de gemeente is", zegt ze.

Vorig jaar werd een man beschoten in Eindhoven, Misha W. is daarvoor opgepakt: