Agenten gaan op pad voor huiselijk geweld, maar treffen huiselijk geluk

Wat doe je als je al een uur lang een vrouw hoort schreeuwen, en daarbij ook de woorden 'auw je doet me pijn' hoort? Dan denk je misschien toch al vlug aan geweld. Dat dacht een bezorgde buurgenoot in Brabant dan ook, en die belde de politie. Maar er bleek helemaal geen sprake van ruzie of huiselijk geweld.

De bezorgde melder had ook een man gehoord en belde daarom met de politie.



Toen de agenten bij het huis aankwamen, bleek er geen sprake van een echtelijke ruzie of huiselijk geweld. Integendeel: de vrouw met pijn was aan het bevallen. Dit is volgens de politie teruggekoppeld aan de melder, die hier hard om moest lachen. Waar in het oosten van Brabant de bevalling plaatsvond, is niet bekend gemaakt.