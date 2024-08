Kelly kan unieke prestatie nog unieker maken: 'Vaak kielekiele'

Kelly van Zon is één van de succesvolste Nederlandse Paralympische sporters aller tijden. De 36-jarige tafeltennisster won goud op de laatste drie Paralympische Spelen en gaat in Parijs voor vier op een rij, een unieke prestatie. Al vele jaren staat ze eerste op de wereldranglijst, maar daarvoor heeft ze wel een intensief trainingsschema. “Ik heb laatst nog een weekje in Roemenië getraind, even het dagelijkse ritme doorbreken.”

“Ik ben niet meer de Kelly van ruim tien jaar geleden. Toen kon ik zes uur trainen en dan had ik nergens last van. Als ik nu op een dag vier goede trainingsuren achter de rug heb, dan voel ik dat de volgende dag wel. Ik moet wat meer mijn rust pakken en het programma iets anders inrichten.”

Kelly, die een beenverschil van elf centimeter heeft vanwege een heupafwijking en daarnaast links verminderde spierfunctie, heeft een prijzenkast om jaloers op te zijn. Ze was de beste van de wereld, van Europa en pakte in zowel 2012, 2016 en 2021 goud op de Paralympische Spelen. Bij haar eerste deelname in 2008 in Peking veroverde ze brons. Iedere dag is ze uren met tafeltennis bezig en dat is fysiek behoorlijk aanpoten.

Het vele reizen vindt Kelly geen enkel probleem. “Wat is nou een vliegreis naar Kroatië, je bent er zo vanaf Eindhoven. Ik heb aan zoveel internationale toernooien meegedaan. Onlangs ben ik nog voor een trainingskamp naar Roemenië geweest. Zo probeer ik te voorkomen dat altijd maar trainen in je eigen omgeving een sleur gaat worden.”

Naast vele uren trainen in Papendal speelt ze competitie in eigen land en sinds twee jaar in Kroatië. Deze wedstrijden tafeltennist ze in tegenstelling tot de Paralympische Spelen tegen valide spelers. “Spelen in een buitenlandse competitie stond nog op mijn wensenlijstje. Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel en het niveau ligt in Kroatië hoger dan in Nederland. Andere mensen tegenover me aan tafel, andere spelsystemen, ik blijf daardoor gefocust.”

Als nummer 1 van de wereld is ze direct de favoriet voor het goud. Kelly kan zelf niet zoveel met een favorietenrol. “Ik probeer er nooit over na te denken en maak me er zeker niet druk om. Uitspraken over een medaille doe ik nooit. Je hebt alleen jezelf ermee als het wat minder gaat. Natuurlijk wil ik graag winnen, maar er zijn er meer die voor goud gaan. De Europese- en wereldtitel ben ik kwijt, dus wie is nou de favoriet? Maar scherp voel ik me zeker, ik zit goed in mijn vel.”

Bij tafeltennis kunnen kleine momenten het verschil maken. “Je speelt met een heel klein balletje en dat kan overal heen rollen. Het is vaak kielekiele. In Tokio stond ik achter in de finale, in Londen was ik bijna in de halve finale uitgeschakeld. Tijdens een wedstrijd moet het allemaal meezitten.“

In tegenstelling tot Tokio zal de Dongense in Frankrijk worden gesteund door supporters. “Tafeltennis is een belangrijk deel van mijn leven, maar ik ben ook een heel sociaal mens. Ik onderneem graag dingen met vrienden en familie. De tijd die ik heb, duik ik echt niet alleen achter de tafeltennistafel. Mooi dat er toeschouwers bij kunnen zijn in Parijs, want het blijft het belangrijkste en mooiste toernooi om te spelen.”

Kelly pakte in 2021 goud tijdens de Paralympische Spelen