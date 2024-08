Kaaswinkels schieten als paddenstoelen uit de grond: 'Zeker sinds corona'

Er zijn veel meer kaaswinkels in Nederland dan tien jaar geleden. In onze provincie zijn er volgens de Kamer van Koophandel zelfs 57 procent meer. Volgens ondernemers komt het vooral door de veranderende behoefte van mensen. Steeds vaker wordt het avondje uit ingeruild voor een compleet verzorgde borrelavond thuis, waar mensen kunnen opscheppen over die ene speciale kaas uit de buurt.

Zo lijkt Nederland zijn imago als kaasland meer dan ooit eer aan te doen. Zeker als het om de ambachtelijke, meer exclusieve kaas gaat. De mensen in Pors' winkel willen volgens hem vooral kazen 'met een verhaal'. Om dat vervolgens weer te vertellen aan hun gasten op de borrelavond. "Ze willen een product dat is ontstaan uit het pure ambacht. Klanten kiezen bewust voor kwaliteit. De vraag is enorm gegroeid sinds mensen in coronatijd niet uit eten of borrelen konden gaan."

Martin Pors van kaaswinkel Zuivelhoeve in Oosterhout kijkt er niet van op dat Brabant in tien jaar tijd veel meer kaasspeciaalzaken heeft gekregen. Ook hij merkt de groeiende vraag naar kaas. Zijn eigen omzet, Martin is franchiseondernemer, steeg het afgelopen jaar met 25 procent. En daarnaast kwamen er 20 procent meer klanten naar zijn kaaswinkel.

De Kamer van Koophandel zag in de afgelopen tien jaar het aantal speciaalzaken met zo'n tweeënhalf procent stijgen. Vooral kaas (37 procent) en buitenlandse voeding (20 procent) worden meer in speciaalzaken verkocht. Als je het hebt over kaas, dan is Brabant met 57 procent meer kaaswinkels sinds 2014 na Friesland de grootste stijger. In totaal is Brabant met 88 bedrijven de derde provincie in de lijst met de meeste zaken na Noord-Holland (166) en Zuid-Holland (154).

Bij de branchevereniging voor speciaalzaken zien ze dat mensen exclusievere producten meer zijn gaan waarderen. "Wat begonnen is in coronatijd, toen mensen het thuis gezellig wilden maken, is gebleven", vertelt Hans Verweij van het Vakcentrum. "De consument wil iets speciaals op tafel. Iets wat uit de buurt komt of duurzaam is en ze zelf nog niet kenden. Het verhaal achter het product speelt een belangrijke rol."