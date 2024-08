Man (23) rijdt 80 kilometer te hard in peperdure Audi en is rijbewijs kwijt

Een 23-jarige bestuurder die maandagavond roekeloos door Breda reed in een peperdure, geleende Audi heeft daar nu ongetwijfeld spijt van. De man raasde met 152 kilometer per uur over de Backer en Ruebweg. Hij werd gespot door de politie en mocht zijn rijbewijs én de auto inleveren.

Agenten zagen de man maandagavond in zijn Audi RS6 door de bebouwde kom scheuren. Met lichtsignalen ‘verzocht’ hij andere bestuurders aan de kant te gaan. Intussen was hij flink aan het bumperkleven. De politie zette de achtervolging in en de snelheid van de man werd gemeten. Die kwam uit op een gemiddelde van 152 kilometer per uur, waar slechts 70 is toegestaan. "Dit soort snelheden binnen de bebouwde kom zijn absurd”, schrijven de agenten op Instagram. De man werd aan de kant gezet en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Vanwege de hoge snelheidsovertreding werd ook de auto waarin hij reed in beslag genomen. De auto bleek geleend te zijn. De man moet een cursus over gedrag en verkeer volgen bij het CBR. Dit om te leren van zijn fouten.